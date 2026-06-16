Quel footballeur pourrait incarner Spider-Man ? Tom Holland a fait son choix

Est-ce que Hollywood va s’inspirer du Mondial 2026 ? Si l’acteur Tom Holland supporte Tottenham et qu’il s’est trouvé une passion pour l’Inter Miami depuis que Lionel Messi a posé ses valises en Floride, il se retrouve bien en difficulté au moment de parler un peu plus précisément de football.

La Araña tisse sa toile

Lundi, le Britannique a été lancé par DAZN sur un sujet qu’il connaît pourtant bien : quel joueur pourrait bien Spider-Man ? Celui qui porte le costume depuis 2016 a d’abord sorti qu’un joueur « rapide et agile » ferait très bien l’affaire.

La journaliste, visiblement venue avec une idée en tête, l’a aussitôt relancé sur Julián Alvarez, surnommé la Araña. « Ça serait un super Spider-Man, a assuré l’acteur. J’adorerais te rencontrer un jour. Je suis un grand fan de toi et j’espère que tu feras une super Coupe du Monde. » On ne sait pas s’il le connaît vraiment, mais il a prouvé qu’il jouait vraiment bien la comédie.

Mais pourquoi diable n’a-t-il pas choisi Lev Yachine ou Pierre-Emerick Aubameyang ?

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