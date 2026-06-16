Bukayo Saka pense que la pause fraîcheur « peut être utile »

Deux minutes pour comprendre. Avant l’entrée en lice de l’Angleterre, mercredi soir (22 heures), contre la Croatie, Bukayo Saka est apparu particulièrement détendu en conférence de presse. Interrogé sur l’utilité de la pause fraîcheur, intervenant en milieu de première et de deuxième période, l’ailier des Three Lions a botté en touche avec le sourire, sans pour autant se montrer inintéressant.

« Je suis cool »

« Je pense que ça dépend. Évidemment, si on domine et qu’on a le vent en poupe, on aimerait bien continuer. Mais oui, j’imagine que dans certains cas, ça peut être utile, quand on joue sous une chaleur extrême », a-t-il d’abord glissé. La veille, Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique, estimait aussi qu’elle pouvait avoir de sacrées vertus : « Pour moi, c’est davantage une pause coaching qu’une pause fraîcheur. Si on est assez malins, cela peut avoir un impact. »

L’attaquant anglais se savait attendu au tournant et a donc préféré assurer ses arrières : « Mais je suis cool, je suis ouvert, ça m’est égal. Vous essayez de me faire dire quelque chose de controversé, mais je ne dirai rien. Je prends du plaisir dans tous les cas. »

Les mauvaises langues diront qu’un joueur d’Arsenal aime forcément hacher le jeu.

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