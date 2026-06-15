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La famille de notre journaliste Christophe Gleizes à New York : « C’est lui qui devrait être là, parmi vous »

TM
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La famille de notre journaliste Christophe Gleizes à New York : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>C’est lui qui devrait être là, parmi vous<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Il est temps que cela s’arrête. En marge de la conférence de presse des Bleus à New York ce lundi, la mère et le beau-père de Christophe Gleizes, notre journaliste et ami, toujours détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour n’avoir fait que son métier, se sont exprimés sur la situation de leur fils.

« Christophe a obtenu l’accréditation de la FIFA, nous en sommes très émus et très touchés. Mais c’est Christophe qui devrait être là, parmi vous. C’est notre devoir de le soutenir. » Mardi, Sylvie et Francis Godard, qui regrettent « l’opacité du processus », ont pu rendre visite à Christophe dans sa prison.

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« On a été abattus quand on est sortis »

« C’est la même situation qu’il y a un an, il est emprisonné, il commence à trouver le temps long. C’est ici qu’il devrait être. Pour la première fois, quand on l’a vu la semaine dernière, on a été abattus quand on est sortis. On n’a pas trouvé qu’il avait le moral, il a perdu ses repères temporels, à chaque fois on lui dit de tenir le coup, qu’il va être libéré. Et il ne voit rien venir… »

Les journalistes présents ont également tous brandi une écharpe « Free Gleizes » en l’honneur de leur confrère Christophe, tandis que, de son côté, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a tenu à apporter en personne son soutien à notre ami et collègue. Pour rappel, la justice algérienne a injustement condamné Christophe Gleizes à sept ans de prison ferme pour avoir été en contact avec l’un des dirigeants de la Jeunesse sportive de Kabylie dans le cadre d’un reportage sur le club. Il a abandonné son pourvoi en cassation, et sa famille a fait une demande de grâce présidentielle,

#FreeGleizes.

La Belgique cale d’entrée contre l’Égypte

TM

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