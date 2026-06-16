Le nouvel affront de Bielsa contre la FIFA

Comment ne pas l’aimer ? Seul sélectionneur à s’être insurgé sur les conditions dans lesquelles se déroule cette Coupe du monde 2026, Marcelo Bielsa a récidivé. Après avoir rempli une obligation médiatique en regardant par terre et en répondant très brièvement (38 secondes !) à la journaliste Sole Sejas, Le Loco a fait le strict minimum lors de la séance photo officielle de la FIFA pour le Mondial.

Alors que de nombreux de ses confrères et des joueurs ont joué le jeu en lâchant un pas de danse et/ou leur meilleure célébration, l’homme qui aura 71 ans le 21 juillet prochain et va démarrer sa troisième Coupe du monde a préféré regarder de nouveau le sol tout en restant immobile.

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Révolté ? Toujours

Ce n’est pas la première fois que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille monte au créneau. Déjà lors de la Copa América en 2024, Bielsa était hors de lui et s’était plaint des menaces d’expulsion des autorités américaines, du silence complice des dirigeants du football mondial, de l’état déplorable des terrains d’entraînement

Pour sa très probable dernière Coupe du monde, Bielsa débute son aventure avec la Celeste cette nuit face à l’Arabie saoudite. Il aura pour mission d’essuyer l’humiliation de 2022, où l’Uruguay avait été éliminé dès le premier tour lors du Mondial qatari.

Que le sort lui soit favorable.