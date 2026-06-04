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Plusieurs surprises dans la compo des Bleus pour affronter la Côte d'Ivoire

TB
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Plusieurs surprises dans la compo des Bleus pour affronter la Côte d'Ivoire

Un XI sans finaliste de Ligue des champions. L’équipe de France lance officiellement sa préparation à la Coupe du monde ce jeudi soir, du côté de Nantes. Face à la Côte d’Ivoire, également qualifiée pour le tournoi, les Bleus de Didier Deschamps se présenteront dans leur habituel 4-2-3-1. Débarqués mardi à Clairefontaine, les cinq joueurs du PSG et William Saliba sont ménagés. Rayan Cherki et Marcus Thuram font donc leur apparition dans le quatuor offensif, aux côtés de Michael Olise et du capitaine Kylian Mbappé.

Une charnière Upamecano-Konaté… partie pour durer ?

Touché au dos, le défenseur d’Arsenal laisse lui sa place à Ibrahima Konaté pour un tandem avec Dayot Upamecano qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Les couloirs seront animés par Jules Koundé et Théo Hernandez, tandis que les deux milieux se nomment Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.

En face pour son retour à Nantes, Emerse Faé a décidé de faire confiance à plusieurs visages bien connus de la Ligue 1. Guéla Doué (dont le frère ne jouera donc pas dans le camp d’en face), mais également Yahia Fofana, Ghislain Konan, Wilfried Singo, Seko Fofana, Simon Adingra ou encore Elye Wahi sont alignés d’entrée.

Enfin du foot à La Beaujoire !

Une liste de sélections « sensibles » a été réalisée par les autorités françaises

TB

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