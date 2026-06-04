Plusieurs surprises dans la compo des Bleus pour affronter la Côte d'Ivoire

Un XI sans finaliste de Ligue des champions. L’équipe de France lance officiellement sa préparation à la Coupe du monde ce jeudi soir, du côté de Nantes. Face à la Côte d’Ivoire, également qualifiée pour le tournoi, les Bleus de Didier Deschamps se présenteront dans leur habituel 4-2-3-1. Débarqués mardi à Clairefontaine, les cinq joueurs du PSG et William Saliba sont ménagés. Rayan Cherki et Marcus Thuram font donc leur apparition dans le quatuor offensif, aux côtés de Michael Olise et du capitaine Kylian Mbappé.

🔥 Le XI des Bleus pour ce premier match de préparation face à la Côte d’Ivoire 🇨🇮 Rendez-vous à 21h10 sur TF1 📺 #FRACIV pic.twitter.com/jSBvbM1FtP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2026

Une charnière Upamecano-Konaté… partie pour durer ?

Touché au dos, le défenseur d’Arsenal laisse lui sa place à Ibrahima Konaté pour un tandem avec Dayot Upamecano qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Les couloirs seront animés par Jules Koundé et Théo Hernandez, tandis que les deux milieux se nomment Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.

𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙡𝙚 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 🐘 🇨🇮 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙛𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 🇫🇷 𝙏𝙤𝙪𝙨 𝙙𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙣𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚 ! 🧡🤍💚#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/0ttLrieslo — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 4, 2026

En face pour son retour à Nantes, Emerse Faé a décidé de faire confiance à plusieurs visages bien connus de la Ligue 1. Guéla Doué (dont le frère ne jouera donc pas dans le camp d’en face), mais également Yahia Fofana, Ghislain Konan, Wilfried Singo, Seko Fofana, Simon Adingra ou encore Elye Wahi sont alignés d’entrée.

Enfin du foot à La Beaujoire !

Une liste de sélections « sensibles » a été réalisée par les autorités françaises