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Auxerre n'a plus d'entraîneur

TB
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Auxerre n'a plus d'entraîneur

Cette fois, ils ont fini par se décider. Restera ? Ne restera pas ? Alors que le départ de Christophe Pélissier semblait inéluctable malgré la volonté de certains de le voir rester au club, l’AJ Auxerre a officialisé la séparation avec son entraîneur ce jeudi. Maintenu lors de l’ultime journée de Ligue 1 à Lille, le club icaunais a publié un message pour remercier son tacticien, arrivé sur le banc en octobre 2022. Ce dernier quitte le club accompagné de trois anciens membres de son staff technique : Jean-Marie Stephanopoli, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti.

Will Still pour remplacer Pélissier ?

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Christophe Pelissier et à son staff et les remercier pour le travail accompli », a tenu à affirmer le président du conseil d’administration James Zhou, à l’origine du départ de l’entraîneur, dans le communiqué publié par le club. Une annonce qui pourrait rapidement précipiter le retour dans l’Hexagone de Will Still, attendu pour prendre la suite dans l’Yonne.

Still in touch.

TB

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