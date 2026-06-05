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La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham

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La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham

Quasiment un milliard d’euros. C’est la somme que devrait toucher Daniel Levy, selon les informations rapportées par la BBC : en effet, l’ancien président des Spurs est en train de vendre environ 25% des parts qu’il possède au fonds d’investissement de Tottenham.

Une page qui se tourne

Eight Sports Capital, la société qui rachète ces parts, a ainsi annoncé la nouvelle à travers un communiqué de presse ce vendredi. L’ex-patron du club ne va donc garder que 4,89 % du capital de l’entité et s’en éloigne pour de bon après de nombreuses années de règne (de 2001 à 2025).

Dur en affaires, mais surtout bon.

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