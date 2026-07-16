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Nouvelle polémique en vue pour les Argentins ?

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Nouvelle polémique en vue pour les Argentins ?

La politique n’est jamais bien loin. Après avoir triomphé de l’Angleterre en demi-finale du Mondial (1-2), les joueurs argentins ont déployé une banderole sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta où l’on pouvait lire : « Les Malouines sont argentines », slogan très souvent repris dans la culture argentine.

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Un traumatisme persistant

La guerre des Malouines face à l’Angleterre en 1982 reste un traumatisme profond dans les mémoires argentines. Lors des célébrations de la qualification en finale, Lisandro Martínez et Giovani Lo Celso sont ainsi apparus sur le terrain avec la banderole, a rapporté TyC Sports. Lionel Scaloni avait pourtant tout fait en amont de la rencontre pour minimiser l’aspect symbolique de cette demi-finale face aux Three Lions, expliquant même : « Ce n’est qu’un match de football, hein. Ne cherchons pas autre chose, c’est juste un match de football. » Reste à voir quelle sera la réponse de l’Angleterre.

Qui fait le Malouin tombe dans le ravin.

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LB

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