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La Roja a provoqué des tremblements de terre

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La Roja a provoqué des tremblements de terre

Surnaturel. En plus d’avoir donné le tournis à l’équipe de France, la Roja a fait trembler l’Espagne de joie… même la Catalogne. Le sismologue Jordi Díaz Cusi a révélé les résultats de l’activité sismique dans la ville de Sabadell, en banlieue de Barcelone, prouvant que les deux buts espagnols ont provoqué une nette hausse de celle-ci.

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C’est l’ouverture du score de Mikel Oyarzabal qui a déclenché le plus gros pic. La deuxième mi-temps en a provoqué d’autres, lors du but de Pedro Porro, de celui refusé à Lamine Yamal et du coup de sifflet final.

C’est juste une bonne vieille étape pour puncheur, ce graphique.

 

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