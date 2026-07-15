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Une cadre de l'équipe de France va rejoindre Chelsea

ABS
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Une cadre de l'équipe de France va rejoindre Chelsea

Miss Malard va trouver une nouvelle mission à Manchester. Deux jours après le transfert d’Andrey Santos de Chelsea vers Manchester United, Melvine Malard va faire le chemin inverse en rejoignant les Blues en provenance des Red Devils.

The Guardian, comme confirmé par l’AFP, affirme que l’internationale française va signer à Chelsea pour une somme proche d’1 million d’euros (850 000 £). Après L’OL Lyonnes et le Fleury 91, Malard va donc connaître un quatrième club en carrière, à 26 ans.

Des saisons pleines à Manchester

L’internationale française sort de trois exercices réussis du côté de Manchester, inscrivant 17 buts en 63 matchs. Titulaire régulière, elle aura été un élément clé du bon parcours mancunien en Ligue des champions féminine la saison dernière, atteignant les quarts de finale. À Chelsea, elle pourrait retrouver sa coéquipière en équipe de France, Sandy Baltimore, et surtout son ancienne entraîneuse à Lyon, Sonia Bompastor.

De quoi créer de belles connexions.

Chelsea conserve son titre !

ABS

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