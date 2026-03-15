Chelsea conserve sa couronne en Coupe de la Ligue

Le back-to-back. Vainqueur de la compétition en 2025, Chelsea a conservé son titre en Coupe de la Ligue, en s’imposant 2 à 0 face à Manchester United au Ashton Gate Stadium de Bristol.

CHELSEA ARE THE WINNERS!! 🏆 pic.twitter.com/DAsCya0JhA — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) March 15, 2026

13 sur 13 pour Bompastor

Lauren James et Angie Beever-Jones (2-0, 76e) sont les deux buteuses de l’après-midi. La première a profité d’une passe en retrait manquée par Dominique Janssen pour ajuster Phallon Tullis-Joyce et ouvrir la marque (1-0, 19e), tandis que la seconde a réalisé un bel enchaînement contrôle-tir pour confirmer le succès des Blues(2-0, 76e). Il s’agit ainsi de la 13e victoire en autant de rencontre pour Sonia Bompastor en Coupe nationale depuis son arrivée sur les bords de la Tamise.

« Les émotions sont à leur paroxysme. Il y a beaucoup de joie, car c’est toujours difficile de disputer une finale et de la remporter. Parfois, les gens pensent simplement que, parce que nous sommes Chelsea, c’est une habitude. Mais cela demande beaucoup d’efforts à mes joueuses pour être performantes et décrocher un trophée. À chaque occasion, elles se sont montrées à la hauteur. Elles se sont battues avec le bon état d’esprit. Ça n’a pas été facile », a réagi Bompastor au micro de la BBC.

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