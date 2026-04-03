Mbappé raconte Messi à l’entraînement

Kylian change de poster ? Grand admirateur de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé n’a pourtant pas oublié ses deux saisons passées avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Très élogieux à chaque fois qu’il parle de la Pulga, bien que leur association n’ait jamais permis au PSG d’atteindre les sommets de l’Europe, l’attaquant du Real Madrid a encore sorti la boîte à souvenirs dans le podcast de son coéquipier Aurélien Tchouaméni The Bridge. « Messi, c’est abusé en fait. C’est pas la même chose (que Neymar). Il fait tout bien. »

Pour appuyer son propos concernant l’octuple Ballon d’or, Mbappé a raconté les séances de frappes en fin d’entraînement. « Je vais te raconter une anecdote, on faisait de la finition à Paris. À Paris, Ney et moi, on était dans le haut du panier. Il est arrivé, on a fait 10 frappes, Ney et moi on en a marqué 6 ou 7. Leo il a frappé 9 fois, il a mis 9 fois le même but. Que des passes au filet. Je le regardais en mode “t’as pas compris ou quoi”. C’est abusé. »

Comment expliquer que ça n’ait pas marché ?

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