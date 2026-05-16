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  • Santander-Valladolid (4-1)

Le Racing Santander remonte en Liga, 14 ans après

QB
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Un club historique remonte en Liga

ILS REVIENNENT ! Santander a assuré son retour en Liga ce samedi en dominant Valladolid (4-1). L’équipe d’Asier Villalibre, ancien chouchou de l’Athletic Club, caracole en tête de LaLiga 2. Le Racing compte sept points d’avance sur le troisième, Almeria, à deux journées de la fin, et est donc assuré de finir premier ou deuxième. Battu en demi-finales des play-offs l’an dernier, Santander retrouvera l’élite au mois d’août, une première depuis 2012, après avoir passé sept saisons en D2 et autant en D3.

En revanche, tout reste possible derrière. La Corogne est en pole position pour la deuxième place, synonyme d’accession directe : en cas de victoire contre Andorra dimanche, le Depor prendra trois points d’avance sur ses rivaux. Almeria, Malaga, Las Palmas et Castellon sont virtuellement barragistes, mais Burgos (7e) et Eibar (8e) sont en embuscade et peuvent encore se hisser dans la zone des play-offs pour la montée.

Joyeux Hunger Games.

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QB

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