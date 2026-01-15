S’abonner au mag
  • Coupe d'Espagne
  • 8es
  • Racing de Santader-Barcelone (0-2)

Le Barça galère à sortir le Racing de Santander en Copa del Rey

FL
Le Barça galère à sortir le Racing de Santander en Copa del Rey

  Racing de Santander 0-2 FC Barcelone

Buts : Torres (66e) & Yamal (90e+6) pour les Blaugranas

Cette fois, pas d’exploit. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid face à l’ogre Albacete (3-2) en huitièmes de finale de la Copa del Rey, le FC Barcelone a évité de subir une humiliation similaire face à une équipe de D2 en s’imposant sur le terrain du Racing de Santander (0-2). Un succès qui ne fut pas totalement tranquille pour les Catalans, qui auraient franchement pu être emmenés en prolongation par le leader de Liga Adelante.

Après un premier acte pauvre en occasions franches, Barcelone – qui alignait un onze remanié, avec tout de même Lamine Yamal sur l’aile droite – a accéléré au retour des vestiaires et multiplié les offensives. La lumière est venue de Ferran Torres. Superbement lancé en profondeur par Fermín López, celui que l’on surnomme le Requin a astucieusement dribblé Jokin Ezkieta avant de glisser le ballon au fond des filets (0-1, 66e).

La fin de match offre au stade El Sardinero l’occasion de tester son système de climatisation : les Verdiblancos pensent égaliser à deux reprises (77e, 84e), mais un hors-jeu vient à chaque fois briser leurs espoirs. Malgré toute la furie de Santander, qui voit Manex Lozano buter sur Joan García à la 94e minute, Barcelone tient le coup et plante même un deuxième but sur l’ultime offensive du match via Lamine Yamal (0-2, 90e+6). Ce fut dur, mais le Barça se qualifie pour les quarts de finale, où figurent également la Real Sociedad, l’Athletic Club, l’Atlético de Madrid, le Deportivo Alavés, le Real Betis, Valence et… Albacete, bien sûr.

 

Le père de Marcos Alonso, ancien joueur du Barça et de l'Atlético, est décédé

FL

