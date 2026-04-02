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Le Barça se qualifie par dix buts d’écart face au Real Madrid

FL
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Le Barça se qualifie par dix buts d’écart face au Real Madrid

  FC Barcelone 6-0 Real Madrid

Buts : Putellas (8e), Graham Hansen (15e et 55e), Paredes (27e), Pajor (34e) et Brugts (77e) pour les Blaugrana

Trois fessées face au rival éternel en moins de dix jours : c’est le tarif auquel a eu droit l’équipe féminine du Real Madrid face au Barça. Ce jeudi, les Catalanes ont écrabouillé les Madrilènes en quarts de finale retours de Ligue des champions (6-0), portant le score de la double confrontation à 12-2, après leur succès 2-6 mercredi dernier. Entre les deux matchs, les Merengues avaient également été battues 0-3 dimanche en championnat. Ça commence à faire beaucoup là, non ?

Dans un Camp Nou à guichets fermés (60 000 spectateurs), les joueuses de Pere Romeu ont livré un véritable récital au goût de Brésil-Allemagne 2014, en inscrivant quatre buts en seulement 34 minutes de jeu. En demi-finales, le Barça affrontera le Bayern Munich, qui a éliminé Manchester United ce mercredi (5-3 sur l’ensemble des deux matchs).

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