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Le Barça étrille le Real

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Le Barça étrille le Real

  Real Madrid 2-6 FC Barcelone

Buts : Caicedo (30e, 66e) pour les Madrilènes // Pajor (6e, 57e), Brugts (13e), Paredes (32e), López (64e), Putellas (89e)

Un score qui rappelle quelques souvenirs. Un Clásico est toujours un match à part, et encore plus en quarts de finale de Ligue des champions féminine. Pour la manche aller, les Catalanes ne se sont pas déplacées pour rien dans la capitale, puisqu’elles ont pris une sérieuse option pour une place dans le dernier carré après un festival offensif (2-6).

Dès le quart d’heure de jeu, les Barcelonaises avaient pris l’avantage, grâce à des réalisations d’Ewa Pajor (0-1, 6e) et d’Esmee Brugts (0-2, 13e). Si Linda Caicedo a réduit le score (1-2, 30e), Irene Paredes a aussitôt douché les espoirs madrilènes (1-3, 32e). En deuxième période, le Barça s’est envolé après de nouveaux buts de Pajor (1-4, 57e), Vicky Lopez (2-5, 64e) et Alexia Putellas (2-6, 89e), sur un penalty généreux.

Classique, quoi.

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