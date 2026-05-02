Leeds se rapproche du maintien en trollant Burnley

La rançon de la gloire. Ce vendredi soir, Leeds a fait un grand pas vers le maintien en battant sèchement Burnley (3-1). Avec 43 points et neuf longueurs d’avance sur Tottenham, 18e et premier relégable, les Whites sont quasiment assurés de disputer le prochain exercice de Premier League, contrairement à leurs adversaires, déjà relégués.

Pour son premier match sur le banc des Clarets, Michael Jackson, nommé entraîneur par intérim après le licenciement de Scott Parker, n’a pas réussi à provoquer un électrochoc pour terminer la saison sur une note positive. Et pour ne rien arranger, le responsable de la sono d’Elland Road s’est permis de le troller lui et son équipe en diffusant Smooth Criminal à plein tubes dès le coup de sifflet final.

Un clin d’œil facile que le public de Leeds, hilare, n’a pas manqué de reprendre en chœur.

Leeds playing Smooth Criminal after beating Michael Jackson, interim manager of Burnley, is exceptional sh*thousery 😂 pic.twitter.com/O7y6tFY228 https://t.co/bW8adD1m1S — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) May 1, 2026

Michael Jackson est prévenu, ça risque de beaucoup jouer Beat It en avant-match la saison prochaine en Championship.

Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior