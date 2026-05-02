S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Leeds

Leeds se rapproche du maintien en trollant Burnley

JD
2 Réactions
Leeds se rapproche du maintien en trollant Burnley

La rançon de la gloire. Ce vendredi soir, Leeds a fait un grand pas vers le maintien en battant sèchement Burnley (3-1). Avec 43 points et neuf longueurs d’avance sur Tottenham, 18e et premier relégable, les Whites sont quasiment assurés de disputer le prochain exercice de Premier League, contrairement à leurs adversaires, déjà relégués.

Pour son premier match sur le banc des Clarets, Michael Jackson, nommé entraîneur par intérim après le licenciement de Scott Parker, n’a pas réussi à provoquer un électrochoc pour terminer la saison sur une note positive. Et pour ne rien arranger, le responsable de la sono d’Elland Road s’est permis de le troller lui et son équipe en diffusant Smooth Criminal à plein tubes dès le coup de sifflet final.

Un clin d’œil facile que le public de Leeds, hilare, n’a pas manqué de reprendre en chœur.

Michael Jackson est prévenu, ça risque de beaucoup jouer Beat It en avant-match la saison prochaine en Championship.

Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.