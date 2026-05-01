Brighton se met au MMA

Ça va chahuter dans les surfaces.

C’est la nouvelle mode du football moderne : dans les staffs élargis des clubs, on retrouve de plus en plus souvent une personne dédiée uniquement aux coups de pied arrêtés. On entend souvent parler du rôle prépondérant dans ce domaine de Nicolas Jover à Arsenal, par exemple, et cette fois, c’est au tour de Brighton de se mettre à la page. Mais pas n’importe comment, puisque les Seagulls ont tout bonnement fait appel à un combattant de MMA. Vous l’aurez compris, l’objectif ici est de permettre aux joueurs de s’améliorer dans les duels.

« Il existe différentes manières d’utiliser son corps et ses compétences pour remporter des duels en un-contre-un, notamment lors de phases arrêtées, et un combattant de MMA est constamment confronté à ce type de duels. Son rôle est de trouver le moyen de vaincre son adversaire, et nous aimons nous inspirer d’autres sports […] Nous ne voulons pas nous faire battre facilement face à des équipes plus grandes. Notre taille ne nous avantage peut-être pas, mais il y a toujours des moyens de se défendre et d’attaquer dans ces duels. C’est pourquoi nous essayons d’utiliser différentes techniques issues du MMA », a détaillé Fabian Hürzeler, l’entraîneur, ce vendredi en conférence de presse.

À vos pronostics pour l’identité du combattant en question !

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