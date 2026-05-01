Venise va retrouver la Serie A

Le coup de l’ascenseur.

Et si Venise était le nouveau FC Metz ? Les Vénitiens ont en tout cas fait un coup digne des Grenats, à savoir être relégué de première division, puis se retrouver promu la saison suivante. Les hommes de Giovanni Stroppa ont officiellement validé leur ticket direction la Serie A ce vendredi, après leur nul sur le terrain de La Spezia (2-2). Ce petit point leur a permis de prendre une avance suffisante mathématiquement sur Monza, troisième, désormais à quatre points, à une journée de la fin. Deuxième, Frosinone est en position idéale pour être la deuxième équipe à monter, mais tout se jouera lors de la dernière journée la semaine prochaine.

Le retour de la Serie A et un nouveau stade qui sort de terre : 2027 s’annonce chargé à Venise.

Marcus Thuram et l’Inter Milan dévorent Venise