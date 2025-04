Un nouveau stade pour Venise en 2027

Qui a dit que le Venezia était juste un club à beaux maillots ?

Venise aura un nouveau stade en 2027. Les autorités locales ont présenté ce vendredi le projet de construction d’une enceinte de 18 500 places. Elle sera construite à Tessera, à proximité de l’aéroport Marco-Polo. Le coût du projet, conçu par le cabinet d’architectes spécialisé Maffeis Engineering et Populous, est estimé à 92 millions d’euros. Les travaux doivent débuter en juillet prochain.

Venezia presented a new stadium project yesterday at Town Hall and it’s 🔥

This new stadium is designed by famous architecture firms Maffeis Engineering and Populous who have designed some of the best stadiums in the world.

It will be around 18,500 seats and located in Tessèra,… pic.twitter.com/5H7D5jmvZG

