Himad Abdelli mis à l’écart après son altercation avec Habib Beye

Ça sent l’exfiltration dès cet été.

Près d’une semaine après son clash avec Habib Beye, Himad Abdelli a appris la nouvelle ce vendredi : il ne sera pas du voyage à Nantes, samedi, avec le reste du groupe de l’OM. Selon RMC Sport, il s’agit purement et simplement d’un choix de l’entraîneur, qui lui reproche toujours un manque d’envie et d’implication. Beye n’est pas satisfait du rendement de l’Algérien, et ce n’est donc pas ce week-end que le milieu de terrain pourra améliorer ses mauvaises statistiques. Une bonne nouvelle, en revanche, pour les Phocéens : Amine Gouiri et Igor Paixão font leur retour dans un secteur offensif qui en a grandement besoin.

Si avec ça l’OM n’arrive pas battre des Nantais décimés…

Deux retours importants pour l’OM ce week-end ?