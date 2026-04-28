Non, Habib Beye n’est pas le père de Himad Abdelli

On est loin d’une romance à l’italienne. Selon RMC Sport et L’Équipe, l’après-match entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice (1-1) a été marqué par une altercation verbale entre Habib Beye et Himad Abdelli. Le technicien olympien aurait reproché au milieu de terrain son implication dans la fin de match des Marseillais : « Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné. »

Cette réprimande peut s’associer à la perte de balle de l’Algérien, quelques instants avant le penalty niçois. Un nouveau fait d’armes dans des débuts plus que difficiles pour le meneur de jeu de 26 ans.

Himad Abdelli répond

Ces critiques n’ont pas plu à l’ancien Angevin, qui n’a pas rangé sa langue dans sa poche : « Tu ne me parles pas comme ça, tu n’es pas mon père, il n’y a pas que moi qui suis entré », avant de conclure, dans un langage plus fleuri : « Je m’en bats les couilles ».

Bref, un nouveau torrent d’amour dans un vestiaire marseillais au bord de l’implosion. Certains joueurs ont dû intervenir pour calmer les esprits entre les deux hommes et éviter une escalade de violence.

Vivement samedi prochain pour un nouvel épisode !

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