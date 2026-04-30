S’abonner au mag
  • France
  • J32
  • FC Nantes-Olympique de Marseille

Une pluie d’absents au FC Nantes pour le match contre l’OM

EM
1 Réaction
Une pluie d&rsquo;absents au FC Nantes pour le match contre l&rsquo;OM

C’est à se demander si coach Vahid a besoin de son diplôme d’entraîneur ou d’un CAP maçonnerie pour construire sa défense ce week-end. Déjà privé de ses latéraux Fabien Centonze (genou) et Kelvin Amian (pubalgie), ainsi que du défenseur central Tylel Tati (cuisse), absent pour la fin de la saison, le technicien nantais va peut-être devoir faire sans Frédéric Guilbert et Ali Yousuf, tous les deux incertains. Heureusement, Anthony Lopes, victime d’une entorse du pouce, devrait être disponible.

Match de la dernière chance

En fonction du résultat d’Auxerre qui se déplace à Angers, dimanche (17h15), les Canaris pourraient être relégués en Ligue 2 dès ce week-end en cas de défaite contre l’OM.

Dans ce marasme, une bonne nouvelle est tout de même arrivée pour l’actuel 17e du championnat : Francis Coquelin est de retour dans le groupe après un problème à la cuisse. En revanche, l’attaquant Dehmaine Tabibou sera suspendu pour une accumulation de cartons. jaunes.

Pronostic : les deux équipes vont perdre.

Waldemar Kita rétropédale concernant Luis Castro

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
82
140

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.