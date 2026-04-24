Pour Waldemar Kita, les entraîneurs « vous prennent en otage »

Kita contre attaque. Alors que le FC Nantes est plus que jamais en danger dans l’élite, son président et propriétaire, Waldemar Kita, a pris la parole pour Eurosport, pour retracer ses années nantaises et défendre son bilan. Dans un entretien déroutant, l’homme d’affaires se penche notamment sur sa relation tumultueuse avec les entraîneurs, avec qui il jure ne pas avoir de problème.

« J’ai des problèmes avec des gens qui ne sont pas perfectionnistes », précise-t-il tout de même, avant de finalement, bien envoyer le tir : « Entraîneur, c’est un métier à part, ils vous prennent en otage. Avec eux, vous n’êtes plus président, vous n’êtes plus rien. »

Et si Kita devenait coach ?

Reste qu’avec son étiquette de « rien », Kita souligne que s’il a dû changer 23 fois de technicien depuis son arrivée chez les Canaris en 2007, c’était toujours « dans l’intérêt du club ». Même si dans l’absolu, à l’entendre, celui qui détiendrait la clé, ce serait peut-être lui : « Ce n’est pas moi qui gère le sportif, que ce soit clair. Parce que si j’étais intervenu un peu plus cette saison, je pense qu’on n’en serait pas là. […] Aujourd’hui, on va descendre parce que j’ai tout laissé faire. […] J’en suis sûr, oui. »

Une pensée aussi pour Luis Castro, viré en décembre, qui en prend pour son grade tout au long de l’entretien, sa plus grande erreur selon lui, et pour qui Kita ne voit pas vraiment un futur très brillant : « Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année (il est aujourd’hui à Levante qui lutte pour son maintien). Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. […] Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir. »

Bon, il le signe quand ce contrat de coach Mr.Kita ?

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