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Pourquoi Liam Rosenior aurait sa place à la Coupe du monde 2026

TC
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Pourquoi Liam Rosenior aurait sa place à la Coupe du monde 2026

C’est un peu juste, mais ça peut le faire. Alors que Liam Rosenior a été limogé de son poste d’entraîneur de Chelsea, une statistique pourrait le rassurer quant à la suite de sa carrière d’entraîneur : 8 % des sélectionneurs participant à la Coupe du monde ont été des entraîneurs licenciés par Chelsea au cours de leur carrière. En effet, quatre techniciens parmi les 48 engagés ont subi les foudres du board des Blues, mais participeront au Mondial avec une sélection.

Suède, Angleterre, Brésil et États-Unis

Graham Potter, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti et Mauricio Pochettino sont donc les élus de cette statistique peu glorieuse pour le club de Londres. Tous limogés, ces différents coachs auront une belle aventure à vivre cet été : avec la Suède pour Potter, l’Angleterre pour Tuchel, le Brésil pour Ancelotti et les États-Unis pour Pochettino.

Le banc de l’Arabie saoudite est dispo.

Chelsea-Rosenior : les rois du gâchis

TC

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