La famille Rosenior, spécialiste des licenciements prématurés

La précocité dans les gènes. Licencié par Chelsea ce mercredi soir, Liam Rosenior a payé cash le prix de la pire série engrangée par les Blues depuis 114 ans : cinq défaites d’affilée. Un triste record sur lequel il aura le temps de méditer tout en comptant ses indemnités. L’ancien coach de Strasbourg a en effet été dégagé après seulement trois mois et demi en poste et un bilan famélique : 11 victoires, 2 nuls et surtout 10 défaites.

Sur les traces de papa

Seulement voilà : lors de son arrivée à West London en janvier dernier, Rosenior avait paraphé un contrat de six ans, prévu pour courir jusqu’en 2032. Il a donc été renvoyé alors qu’il lui restait 96% de son engagement à assurer, soit 74,5 mois sur 78.

C’est énorme, mais pas autant que la performance réalisée par son daron Leroy Rosenior. En mai 2007, ce dernier est nommé entraîneur de Torquay United, alors pensionnaire de League Two. Mais juste avant sa présentation à la presse, Leroy reçoit un coup de fil du board qui lui annonce que le club vient d’être racheté et qu’il n’entre pas dans les plans du nouveau proprio. Son mandat a donc duré officiellement dix minutes, soit 15 264 fois moins que celui de son rejeton.

Et 1 395 216 fois moins longtemps que Sir Alex Ferguson à Manchester United mais bon, c’est pas non plus un concours.

Comment expliquer la chute des gros d’Angleterre ?