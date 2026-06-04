S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Bobby Tambling, légende de Chelsea, est décédé

MJ
4 Réactions
Bobby Tambling, légende de Chelsea, est décédé

Légende de Chelsea, où il a évolué entre 1959 et 1970, Bobby Tambling est décédé ce jeudi à l’âge de 84 ans.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de Chelsea

Avec 202 buts inscrits en 370 matchs, le natif de Storrington a longtemps été le meilleur buteur de l’histoire des Blues, avant d’être dépassé par Frank Lampard en 2013, auteur de 211 réalisations avec le club londonien.

Buteur en série de Stamford Bridge, l’Anglais détient encore un record bien à lui : celui du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur de Chelsea dans un même match, avec cinq réalisations.

Chelsea perd un morceau de son histoire. Et Stamford Bridge, l’un de ses premiers grands artificiers.

Le Bayern ne retient pas un de ses attaquants

MJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.