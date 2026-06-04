Bobby Tambling, légende de Chelsea, est décédé

Légende de Chelsea, où il a évolué entre 1959 et 1970, Bobby Tambling est décédé ce jeudi à l’âge de 84 ans.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de Chelsea

Avec 202 buts inscrits en 370 matchs, le natif de Storrington a longtemps été le meilleur buteur de l’histoire des Blues, avant d’être dépassé par Frank Lampard en 2013, auteur de 211 réalisations avec le club londonien.

Buteur en série de Stamford Bridge, l’Anglais détient encore un record bien à lui : celui du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur de Chelsea dans un même match, avec cinq réalisations.

Chelsea Football Club has very sadly lost one of our most legendary players with the passing of Bobby Tambling at the age of 84. We send our deepest condolences to Bobby’s family and friends at this difficult time. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2026

Chelsea perd un morceau de son histoire. Et Stamford Bridge, l’un de ses premiers grands artificiers.

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