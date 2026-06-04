Antonio Rüdiger se positionne aux côtés des réfugiés

Plus sympa que sur le terrain. Antonio Rüdiger s’est exprimé au Guardian après avoir rejoint la « Gamechanging Team » du haut-commissariat aux Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). « Ce n’est pas facile de quitter un endroit et de recommencer ailleurs », souligne l’Allemand, né à Berlin après que sa famille a fui la guerre civile en Sierra Leone (1991-2002).

« D’autant plus que ces personnes ne cherchent pas refuge par choix, mais par nécessité. Elles n’ont pas d’autre solution. Ayant moi-même vécu une situation similaire, je les comprends et je partage leur douleur. Il est essentiel de les écouter. »

Une équipe de l’ONU symbolique

Comme Alphonso Davies et Eduardo Camavinga, le défenseur du Real Madrid rejoint une équipe symbolique de onze joueurs au sein d’une agence de l’ONU, lancée en 2026 pour lutter contre les stéréotypes et promouvoir des parcours de vie inspirants auprès d’enfants réfugiés.

« Même aujourd’hui, le football unit, appuie le double vainqueur de la Ligue des champions. C’est ce qui nous unissait à l’époque. Pas besoin de parler la même langue pour comprendre le football. Il nous fallait un ballon, il nous fallait des joueurs et c’est comme ça que nous avons tissé des liens, de plus en plus forts. »

On en oublierait presque son côté bad boy.

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