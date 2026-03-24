Antonio Rüdiger révèle les secrets de son attitude détestable

Même en interview, le mec dézingue tout. Antonio Rüdiger n’est pas passé par quatre chemins pour parler de son attitude sur le terrain auprès de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Loin d’être le plus chill des gars du Real Madrid, le colosse allemand aime bien chercher des noises : pire encore, il le fait tout naturellement.

« Être un défenseur intraitable, c’est dans mes gènes, explique l’international allemand. Si tu veux exceller en un contre un à ce niveau, tu ne peux pas te contenter d’être un gentil second rôle. Tu dois dire à l’attaquant : “Aujourd’hui, ça va être une mauvaise journée pour toi.” C’est une question de mentalité. Si je perds cette intensité, cet engagement, ce jeu à la limite, je ne suis plus qu’à la moitié de mon niveau. C’est précisément cette tension qui m’a permis d’intégrer le Real Madrid. »

Antonio, serais-tu sadique ?

Le type ne s’arrête pas là. Non sans rappeler Sergio Ramos, le bonhomme jubile lorsque les attaquants adverses perdent leur sang-froid : « Si un adversaire s’énerve vite, j’en profite. J’analyse les joueurs en profondeur à l’avance, parfois même en préparant mes propres analyses vidéo, et je sais dès le début à qui adresser un message en jouant sur le physique. »

Mais Antonio Rüdiger n’est pas fou, aussi effrayant agressif soit-il. Tout semble parfaitement maîtrisé par l’ancienne terreur de Chelsea. « Je ne représente absolument aucun risque pour mes équipes, assure-t-il. Je sais parfaitement quelle minute il est et ce qui est en jeu. Neuf ans sans carton rouge sur le terrain, ce n’est pas un hasard : le dernier remonte à 2017, toujours avec la Roma. Même mon nombre de cartons jaunes est bien inférieur à ce que beaucoup pensent. Ces dernières années, j’en ai reçu en moyenne cinq par saison de championnat. »

Oui enfin, on se souvient quand même de ses dernières colères.

Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?