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Yamal lance le Barça et bat (encore) un record

UL
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Yamal lance le Barça et bat (encore) un record

Les lunettes, sans doute. Lamine Yamal lance la remontée du Barça. En profitant d’une belle boulette de Clément Lenglet, l’ailier espagnol a glissé la balle sous les jambes de Juan Musso pour ouvrir très rapidement le score contre l’Atlético de Madrid en quarts de finale retour de Ligue des champions (4e).

Record de précocité

Le gaucher marque son sixième but en dix matchs de C1 cette saison, mais bat surtout un autre record de précocité : comme le stipule l’excellent Stats du Foot, Yamal inscrit le onzième but de sa carrière en Ligue des champions. C’est un record pour un joueur de moins de 19 ans. Il est aussi devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs avant cet âge. Après avoir perdu le match aller au Camp Nou (0-2), Barcelone n’est déjà plus qu’à un but des prolongations. Le club catalan n’a jamais remonté un retard de deux buts en Ligue des champions.

Il n’est jamais trop tard.

UL

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