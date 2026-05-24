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Pierre Sage a tranché sur son avenir

LB
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Pierre Sage a tranché sur son avenir

Nouveau jour férié en perspective pour les Lensois. Présent sur le plateau de Téléfoot, deux jours après le premier sacre en Coupe de France du RC Lens, Pierre Sage a assuré dans la séquence « Oui-Non » qu’il resterait sur le banc des Sang et or la saison prochaine.

La Premier League comme horizon

Celui qui a été élu meilleur entraîneur de la saison lors des trophées UNFP a toutefois confié rêver de l’Angleterre et de la Premier League. Il ne s’est toutefois donné aucun objectif de temporalité pour y arriver. L’ancien tacticien lyonnais a également avoué quel club il souhaiterait entraîner : « Un club qui me fait rêver ? Bien sûr Liverpool ».

Que la Ligue des champions se prépare.

Le maire de Lens déclare le 22 mai férié

LB

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