Match de soutien du Variétés Club de France à Christophe Gleizes

Le Variétés Club de France rejoint le combat.

A l’occasion de l’inauguration du stade Gérard Rocheteau ce lundi de Pentecôte, père de l’Ange Vert, durant lequel Domique disputera avec le Variétés Club de France les anciens joueurs d’Étaules, les gloire du VCF s’échaufferont avec un tee-shirt dédié à notre journaliste Christophe Gleizes.

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Parmi les anciennes gloires présentes ce lundi 25 mai à Etaules : Christian Karembeu, Jean-Pierre Papin, Alain Giresse, Antoine Kombouaré, Jean-François Domergue, Marius Trésor, Souleymane Diawara, Benoît Trémoulinas, Julien Féret, Benoît Costil…

Dominique Rocheteau a également invité plein de « Vrais Verts » de Saint-Étienne 76, emmenés par Dominique Bathenay, Patrick Revelli, Christian Lopez, Christian Sarramagna, Jean Castaneda, Gérard Janvion, Christian Synaeghel, Osvaldo Piazza.

Entrée gratuite.

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