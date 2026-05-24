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Gaëtan Laborde envoie Al-Diraiyah en première division saoudienne

LB
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Gaëtan Laborde envoie Al-Diraiyah en première division saoudienne

Ce qu’on appelle faire la pluie et le beau temps. L’ancien Niçois, Gaëtan Laborde a été l’homme de la rencontre lors du barrage d’accession à la Saudi Pro League entre Al-Diraiyah et Al-Ula remporté par le club de la province de Riyad en prolongations (2-1).

Penalty gag et but salvateur

L’ancien Aiglon a d’abord manqué un penalty peu après l’heure de jeu, le portier d’Al-Ula ayant parfaitement lu la trajectoire du ballon (65e). Pour autant, Al-Diraiyah est parvenu à égaliser sur cette action après l’ouverture du score de Cristian Guanca avant la demi-heure de jeu (0-1, 29e), puisqu’en voulant dégager le cuir, Ammar Al Dohaim a malencontreusement balancé le ballon sur la tête d’Ali Al Hussain qui l’a propulsé dans ses propres cages (1-1, 65e).

Malgré leur infériorité numérique à partir de la 75e, ce sont bien Laborde et ses coéquipiers qui se sont imposés. L’attaquant tricolore est sorti de sa torpeur au meilleur des moments pour inscrire le but de la victoire, grâce au service d’un autre attaquant passé par les pelouses françaises avant d’écrire son nom au Portugal du côté du CS Marítimo puis de Porto, Moussa Marega (2-1, 94e).

Nouveau défi.

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LB

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