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L’Atlético prend une option pour le dernier carré

Par Ulysse Llamas
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L’Atlético prend une option pour le dernier carré

Il a fallu un coup franc de génie de Julián Álvarez pour débloquer un Barcelone-Atlético de Madrid assez tendu (0-2). Antoine Griezmann est à un match de retrouver le dernier carré de Ligue des champions, c’est le plus important.

Barcelone 0-2 Atlético de Madrid

Buts : Álvarez (45e) et Sørloth (70e) pour les Colchoneros 

Expulsion : Cubarsí (43e) côté barcelonais

Ils se connaissent par cœur, s’affrontent pour la cinquième fois de la saison, mais surprennent toujours : la demi-finale de Copa del Rey a été dingue, comme le match aller de Liga, et leur dernier rendez-vous en Liga a été tendu, pas plus tard que samedi dernier. Ce mercredi soir, les deux ont été plutôt ennuyants, mais comme en 2014 et 2016, l’Atlético est en passe de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions (2-0).

Le Barça à dix

Le début de match sent les courses-poursuites supersoniques, celle des Looney Tunes et des effets spéciaux. Marcus Rashford a mangé la carotte (1re, 4e, 18e), Julián Álvarez, l’homme qui fait le plus de pressings d’Europe, a bouffé l’herbe (5e), comme João Cancelo de l’autre côté (10e). Mais le dessin animé s’est transformé en match en film d’amour-haine un peu pourri. Les deux équipes se sont regardées, sans plus. Elles se sont fait mal, Koke fauchant par exemple Lamine Yamal. Elles se sont blessées, aussi. David Hancko est sorti à la demi-heure.

Il fallait ensuite réveiller ce qui ressemblait à un bon navet, alors qu’on se posait quelques questions : comment l’Atlético pouvait-il empêcher le Barça de marquer ? Comment Barcelone pouvait-il ne pas encaisser de but ? Pau Cubarsí a répondu à tout ça. Le défenseur a eu la bonne idée de couper la course de Giuliano Simeone, parti au but. Le rouge est logique (43e). Julián Álvarez a transformé la sentence, sur le coup franc suivant. L’Araña porte bien son nom (0-1, 45e).

Après la pause, les Madrilènes ont laissé la balle à des Barcelonais incapables de faire bouger leur adversaire. Marcus Rashford a raté quelques occasions (50e). Antoine Griezmann et ses coéquipiers, Alex Baena en tête, ont écœuré Lamine Yamal, auteur d’un super coup franc mais trop foufou en fin de match (53e). L’Atlético a frappé en contre, par Alexander Sørloth, qui a devancé Gerard Martín (0-2, 70e). Diego Simeone n’a pas vu le dernier carré de Ligue des champions depuis 2017. Antoine Griezmann était déjà là, et il connaît par cœur son adversaire.

Barcelone (4-2-3-1) : García – Koundé (Araújo, 73e), Cubarsí, Martín, Cancelo – García, Pedri (cap.) (Gavi, 46e) – Yamal, Olmo, Rashford (Torres, 73e) – Lewandowski (Fermín, 46e). Entraîneur : Hansi Flick.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Musso – Molina – Le Normand, Hancko (Pupill, 31e), Ruggeri – Simeone (Nico, 80e), Llorente, Koke (cap.) (Baena, 60e), Lookman (Sørloth, 60e) – Griezmann (Almada, 80e), Álvarez. Entraîneur : Diego Simeone.

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (0-2)

Par Ulysse Llamas

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