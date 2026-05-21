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Reims et Nancy ont chacun trouvé leur entraîneur

OC
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Reims et Nancy ont chacun trouvé leur entraîneur

Le jeu des chaises musicales a commencé en Ligue 2. Si le mercato des joueurs devra attendre le 15 juin, celui des entraîneurs bat son plein dans l’antichambre du football français. L’AS Nancy Lorraine a officialisé ce jeudi la nomination d’Oswald Tanchot sur son banc, «  pour une durée de deux saisons, assortie d’une année supplémentaire en option ». L’ancien coach de Grenoble succède ainsi à Pablo Correa sur le banc des Chardons.

Usaï débarque à Reims

Changement aussi au Stade de Reims où l’arrivée de Nicolas Usaï a été annoncée ce jeudi. Le technicien de 52 ans, qui avait quitté son poste à Pau en janvier dernier d’un accord commun avec le club, retrouve un banc de Ligue 2 pour la saison prochaine.

L’entraîneur passé notamment par Orléans ou Nîmes prend la relève de Karel Geraerts dans le club champenois. Dans sa vidéo d’annonce, Usaï apparaît les bras bariolés de phrases très philosophiques, du style «  demain c’est loin ».

Peut-être qu’il prendra Akhenaton comme adjoint.

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OC

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