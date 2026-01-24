Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte

« D’un commun accord », le Pau FC (Ligue 2) et son entraîneur Nicolas Usaï ont décidé de « mettre fin à leur collaboration », a-t-on appris ce samedi, au lendemain d’un match nul frustrant face à Grenoble (2-2) alors que les Palois menaient de deux buts à la 78e minute. Pau n’a remporté qu’une seule de ses onze dernières de Ligue 2, avec en bonus l’élimination en Coupe de France face à Mérignac (Régional 1) fin novembre. Malgré cela, le club des Pyrénées-Atlantiques fait toujours partie de la première moitié de tableau de l’antichambre, avec sa dixième place.

[2/2] Le club tient à remercier chaleureusement Nicolas pour son professionnalisme et son investissement sans faille. Il aura activement contribué au développement du club en Ligue 2. Dans l'immédiat, l'intérim sera assuré par Thierry Debès. — Pau Football Club (@PauFootballClub) January 24, 2026

L’ancien coach de Nîmes et Châteauroux était arrivé à Pau à l’été 2023, avant de stabiliser cette formation en milieu de tableau (13e puis 10e place).

Ligue 2 : une boulette d’Esteban Salles plombe Pau