Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte
« D’un commun accord », le Pau FC (Ligue 2) et son entraîneur Nicolas Usaï ont décidé de « mettre fin à leur collaboration », a-t-on appris ce samedi, au lendemain d’un match nul frustrant face à Grenoble (2-2) alors que les Palois menaient de deux buts à la 78e minute. Pau n’a remporté qu’une seule de ses onze dernières de Ligue 2, avec en bonus l’élimination en Coupe de France face à Mérignac (Régional 1) fin novembre. Malgré cela, le club des Pyrénées-Atlantiques fait toujours partie de la première moitié de tableau de l’antichambre, avec sa dixième place.
[2/2] Le club tient à remercier chaleureusement Nicolas pour son professionnalisme et son investissement sans faille. Il aura activement contribué au développement du club en Ligue 2. Dans l'immédiat, l'intérim sera assuré par Thierry Debès.— Pau Football Club (@PauFootballClub) January 24, 2026
L’ancien coach de Nîmes et Châteauroux était arrivé à Pau à l’été 2023, avant de stabiliser cette formation en milieu de tableau (13e puis 10e place).Ligue 2 : une boulette d’Esteban Salles plombe Pau
