Les Jordaniens bourrent les urnes pour élire le plus beau but de la saison de L1

Une communauté injouable. Alors que le lob d’Ousmane Dembélé contre Lille a été élu le plus beau de la saison en Ligue 1 lors des Trophées UNFP, le 11 mai dernier, la LFP a ouvert les votes, sur son site, pour permettre aux supporters d’élire le chef-d’œuvre de l’exercice 2025-2026.

Mousa Al-Tamari, l’ailier du Stade rennais, s’est illustré en inscrivant une remarquable reprise de volée lors de la défaite des siens contre l’Olympique lyonnais (4-2), le 3 mai dernier.

Le bijou de Mousa Al-Tamari, inscrit au Groupama Stadium, est en lice pour le titre de #ButDeLaSaison en @Ligue1 ☄️ Les votes sont ouverts ⇓ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 19, 2026

La Jordanie pousse très fort

Cette fois-ci, la star de l’équipe nationale de Jordanie est en passe d’être récompensée : il compte plus d’une centaine de milliers de votes, tandis que ses concurrents (Ousmane Dembélé, João Neves, Arthur Avom, Matthieu Udol) sont très loin derrière.

Al-Tamari, habitué à marquer des buts merveilleux, doit sa nette domination à ses compatriotes, qui ont voté en masse. Le public jordanien n’avait pas la possibilité de voter pour les Trophées UNFP et s’assure que rien n’empêche son « Messi » d’agrandir son palmarès.

Avec un tel soutien, il peut rêver de remporter le Prix Puskás 2026.

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