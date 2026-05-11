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Tout le palmarès des Trophées UNFP

JF
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Tout le palmarès des Trophées UNFP

Ça y est, la grand-messe des Trophées UNFP est terminée et c’est l’heure de faire un grand récap du palmarès de la saison 2025-2026. Au menu, des doublés, des jolis buts, des équipes qui ont sacrément de la gueule et aussi des techniciens récompensés. Allez, on défile !

→ Meilleur joueur de Ligue 1 : Ousmane Dembélé (PSG).

→ Meilleure joueuse de Première Ligue : Melchie Dumornay (OL Lyonnes).

→ Meilleur joueur de Ligue 2 : Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne).

→ Meilleur espoir de Ligue 1 : Désiré Doué (PSG).

→ Meilleur espoir de Première Ligue : Justine Rouquet (Montpellier).

→ Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Pierre Sage (Lens).

→ Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Stéphane Dumont (Troyes).

→ Meilleur gardien de Ligue 1 : Robin Risser (Lens).

→ Meilleur gardien de Ligue 2 : Quentin Braat (Rodez).

→ Meilleure gardienne de Première Ligue : Mylène Chavas (Paris FC).

→ Plus beau but de la saison en Ligue 1 : Ousmane Dembélé (PSG, vs Lille).

→ Plus beau but de la saison en Ligue 2 : Dame Gueye (Le Mans, vs Clermont).

→ Équipe type de Ligue 1 : Risser – Hakimi, Sarr, Pacho, Mendes – Tolisso, Vitinha, Sangaré – Thauvin, Dembélé, Greenwood.

→ Équipe type de Ligue 2 : Braat – Georges, Monfray, Koné, Jean-Lambert – Adeline, Bardeli, Mille – Davitashvili, Bentayeb, Versini.

→ Équipe type de Première Ligue : Chavas – Ndongala, Mbock, Renard, Karchaoui – Bethi, Yohannes, Dumornay – Chawinga, Mateo, Heuchter.

→ Meilleur joueur français évoluant à l’étranger : Michael Olise (Bayern Munich).

→ Joueur citoyen : Didier Drogba.

→ Meilleur arbitre central de Ligue 1 : Jérôme Brisard.

→ Meilleur arbitre assistant de Ligue 1 : Huseyin Ocak.

→ Meilleur arbitre central de Ligue 2 : Alexandre Perreau-Niel.

→ Meilleur arbitre assistant de Ligue 2 : Frédéric Hebrard.

L’UNFP se joint au mouvement Justice for Players contre la FIFA

JF

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