Tout le palmarès des Trophées UNFP

Ça y est, la grand-messe des Trophées UNFP est terminée et c’est l’heure de faire un grand récap du palmarès de la saison 2025-2026. Au menu, des doublés, des jolis buts, des équipes qui ont sacrément de la gueule et aussi des techniciens récompensés. Allez, on défile !

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄́𝐋𝐄́ 👑 👑 Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs. Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1 Félicitations Ousmane ✌️#TropheesUNFP pic.twitter.com/nhWZ9mPWqI — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

→ Meilleur joueur de Ligue 1 : Ousmane Dembélé (PSG).

→ Meilleure joueuse de Première Ligue : Melchie Dumornay (OL Lyonnes).

→ Meilleur joueur de Ligue 2 : Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne).

→ Meilleur espoir de Ligue 1 : Désiré Doué (PSG).

→ Meilleur espoir de Première Ligue : Justine Rouquet (Montpellier).

→ Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Pierre Sage (Lens).

“𝑼𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓, 𝒄’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒏𝒂𝒗𝒊𝒈𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆” ⚓ Pierre Sage a gardé le cap tout au long de la saison, menant ses hommes sur les terres européennes la saison prochaine ✨🌍 🏆 Lauréat du Trophée UNFP du Meilleur… pic.twitter.com/ID8kM0ke0y — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

→ Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Stéphane Dumont (Troyes).

→ Meilleur gardien de Ligue 1 : Robin Risser (Lens).

→ Meilleur gardien de Ligue 2 : Quentin Braat (Rodez).

→ Meilleure gardienne de Première Ligue : Mylène Chavas (Paris FC).

On a demandé à une IA de trouver une faille à cette équipe. Elle a crash. Voici le 11 Type de la saison de @Ligue1 💥 Bravo messieurs 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/v9bBEhTizr — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

→ Plus beau but de la saison en Ligue 1 : Ousmane Dembélé (PSG, vs Lille).

→ Plus beau but de la saison en Ligue 2 : Dame Gueye (Le Mans, vs Clermont).

→ Équipe type de Ligue 1 : Risser – Hakimi, Sarr, Pacho, Mendes – Tolisso, Vitinha, Sangaré – Thauvin, Dembélé, Greenwood.

→ Équipe type de Ligue 2 : Braat – Georges, Monfray, Koné, Jean-Lambert – Adeline, Bardeli, Mille – Davitashvili, Bentayeb, Versini.

→ Équipe type de Première Ligue : Chavas – Ndongala, Mbock, Renard, Karchaoui – Bethi, Yohannes, Dumornay – Chawinga, Mateo, Heuchter.

𝐋𝐞𝐬 𝟏𝟏 𝐦𝐞𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞̀𝐭𝐞 @ArkemaPL 🪐 Elles ont émerveillé le public tout au long du championnat 🤩 Voici le 11 type de la saison en d'@ArkemaPL ! Bravo Mesdames ! 🫡#TropheesUNFP pic.twitter.com/rwYtTZ4crx — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

→ Meilleur joueur français évoluant à l’étranger : Michael Olise (Bayern Munich).

→ Joueur citoyen : Didier Drogba.

→ Meilleur arbitre central de Ligue 1 : Jérôme Brisard.

→ Meilleur arbitre assistant de Ligue 1 : Huseyin Ocak.

→ Meilleur arbitre central de Ligue 2 : Alexandre Perreau-Niel.

→ Meilleur arbitre assistant de Ligue 2 : Frédéric Hebrard.

L’UNFP se joint au mouvement Justice for Players contre la FIFA