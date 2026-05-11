Melchie Dumornay meilleure joueuse d’Arkéma Premiere Ligue

Melchie Dumornay superstar ! La cérémonie des trophées UNFP bat son plein et les récompenses s’enchaînent. Nominée pour le trophée de meilleure joueuse d’Arkéma Premiere Ligue, la Lyonnaise a été sacrée devant Tabitha Xhawinga, Sakina Karchaoui, Romée Leuchter et Clara Mateo.

Rèn lig la! 🇭🇹 Cette saison, c’était elle la reine d’ @ArkemaPL 👑 @dumornaycorven remporte donc le Trophée UNFP de Meilleure Joueuse de la saison ! 🏆 Félicitations Corventina 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/KOp78xCqkU — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Des mains de Tahirys Dos Santos et sa compagne Coline, Dumornay s’est vu remettre un trophée bien mérité, qui vient couronner une saison à quatre buts et sept passes décisives, mais surtout un statut de maîtresse à jouer du collectif d’OL Lyonnes cette année. Finaliste l’an dernier, voilà qu’elle décroche la récompense ultime.

Maintenant, focus sur la fin de saison et la finale de Ligue des champions.

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