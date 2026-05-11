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Melchie Dumornay meilleure joueuse d’Arkéma Premiere Ligue

JF
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Melchie Dumornay meilleure joueuse d&rsquo;Arkéma Premiere Ligue

Melchie Dumornay superstar ! La cérémonie des trophées UNFP bat son plein et les récompenses s’enchaînent. Nominée pour le trophée de meilleure joueuse d’Arkéma Premiere Ligue, la Lyonnaise a été sacrée devant Tabitha Xhawinga, Sakina Karchaoui, Romée Leuchter et Clara Mateo.

Des mains de Tahirys Dos Santos et sa compagne Coline, Dumornay s’est vu remettre un trophée bien mérité, qui vient couronner une saison à quatre buts et sept passes décisives, mais surtout un statut de maîtresse à jouer du collectif d’OL Lyonnes cette année. Finaliste l’an dernier, voilà qu’elle décroche la récompense ultime.

Maintenant, focus sur la fin de saison et la finale de Ligue des champions.

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JF

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