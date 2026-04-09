Tahirys Dos Santos fait son retour sur les terrains

Plusieurs mois après l’incendie dramatique du bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse, qui a coûté la vie à 41 personnes, voici des nouvelles qui donnent le sourire. Le Messin Tahirys Dos Santos, victime d’une brûlure au troisième degré dans la nuit du 1er janvier 2026, a posté une photo de lui sur les pelouses du centre d’entraînement du FC Metz.

Prendre le temps nécessaire

Comme les 115 autres blessés graves, le joueur a longtemps été hospitalisé avec sa copine, Colline. Après des brûlures sur une grande partie du corps et à l’arrière du crâne, le joueur de 19 ans a dû subir une greffe de la peau. Son retour sur les terrains est un soulagement, puisque le jeune avait frôlé la mort lors de cette nuit. Pour l’heure, Dos Santos poursuit sa rééducation et ne compte pas baisser les bras.

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