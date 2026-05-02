L’OL Lyonnes jouera une 12e finale européenne

OL Lyonnes 3-1 Arsenal

Buts : Renard (21e S.P.), Diani (36e), Brand (89e) // Russo (76e)

Revanche ! Privé de finale par Arsenal l’an passé, l’OL Lyonnes a éliminé les Gunners, championnes d’Europe en titre, en demi-finales ce samedi (3-1). Battues d’un but à l’aller, les Gones ont parfaitement lancé leur match : Melchie Dumornay a obtenu un penalty, transformé par Wendie Renard (1-0, 21e), et Kadi Diani a inscrit un deuxième but précieux en reprenant de volée le corner de Jule Brand (2-0, 36e).

Kadidiatou Diani dans un trou de souris ! Le direct sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/5gFG4eM0HC — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 2, 2026

Virtuellement éliminé, Arsenal a réagi dans le dernier quart d’heure : Smilla Holmberg a accéléré sur son côté pour se mettre en position de centre, et Alessia Russo a surgi entre Lindsey Heaps et Ashley Lawrence pour égaliser sur l’ensemble des deux matchs (2-1, 76e). Le Groupama Stadium n’a cependant pas eu droit à une prolongation, puisque Jule Brand, à la limite du hors-jeu, a ajusté Daphne van Domselaar d’un magnifique plat du pied, avec un sang-froid effrayant (3-1, 89e). Deux ans après, les Lyonnes rejoueront ainsi une finale européenne, le 23 mai, à Oslo.

Soit contre le Bayern, soit contre Barcelone, qui devront se départager dimanche.

Deux bourdes plombent l’OL Lyonnes face à Arsenal