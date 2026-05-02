S’abonner au mag
  • C1 (F)
  • Demies
  • OL Lyonnes-Arsenal (3-1)

L’OL Lyonnes élimine Arsenal et jouera une 12e finale européenne

QB
4 Réactions
L’OL Lyonnes jouera une 12e finale européenne

OL Lyonnes 3-1 Arsenal

Buts : Renard (21e S.P.), Diani (36e), Brand (89e) // Russo (76e)

Revanche ! Privé de finale par Arsenal l’an passé, l’OL Lyonnes a éliminé les Gunners, championnes d’Europe en titre, en demi-finales ce samedi (3-1). Battues d’un but à l’aller, les Gones ont parfaitement lancé leur match : Melchie Dumornay a obtenu un penalty, transformé par Wendie Renard (1-0, 21e), et Kadi Diani a inscrit un deuxième but précieux en reprenant de volée le corner de Jule Brand (2-0, 36e).

Virtuellement éliminé, Arsenal a réagi dans le dernier quart d’heure : Smilla Holmberg a accéléré sur son côté pour se mettre en position de centre, et Alessia Russo a surgi entre Lindsey Heaps et Ashley Lawrence pour égaliser sur l’ensemble des deux matchs (2-1, 76e). Le Groupama Stadium n’a cependant pas eu droit à une prolongation, puisque Jule Brand, à la limite du hors-jeu, a ajusté Daphne van Domselaar d’un magnifique plat du pied, avec un sang-froid effrayant (3-1, 89e). Deux ans après, les Lyonnes rejoueront ainsi une finale européenne, le 23 mai, à Oslo.

Soit contre le Bayern, soit contre Barcelone, qui devront se départager dimanche.

Deux bourdes plombent l’OL Lyonnes face à Arsenal

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Nantes-Marseille (3-0)
Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.