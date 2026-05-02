Sheffield Wednesday termine sa saison de Championship avec ZERO point (et c'est une petite performance)

C’est bon, la saison peut commencer ! Ah merde… Pour conclure la saison régulière de Championship, Sheffield Wednesday s’est offert une victoire à domicile dans un stade comble face à West Bromwich ce samedi après-midi (2-1). Un succès anecdotique puisque les Owls étaient déjà relégués en League One depuis belle lurette.

Mais symboliquement, c’est la deuxième fois de l’exercice 2025-2026 que les pensionnaires d’Hillsborough repartent avec les trois points. Un succès qui leur permet de terminer cette saison cauchemardesque (39 matchs de suite sans victoire, dont une série de 13 défaites consécutives) avec… zéro unité au compteur.

Vers un avenir meilleur

Non, ce n’est pas une erreur de calcul. En raison de ses importantes difficultés financières, Sheffield Wednesday s’était vu retirer un total de 18 points au cours de la saison. Avec deux victoires et 12 matchs nuls, le club de la Steel City a donc réussi à littéralement remettre les compteurs à zéro. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les supporters des Owls ont eu le bonheur d’apprendre en avant-match que leur club avait enfin un nouveau propriétaire.

En l’occurrence, un consortium états-uniens baptisé Arise Capital Partners qui a visiblement apporté les garanties suffisantes pour éponger l’ardoise de 15 millions de livres de dettes. Comme le rappelle le quotidien local The Star, cette signature était capitale pour que Wednesday démarre la saison prochaine sans aucune déduction de points.

Reste plus qu’à se reconstruire un effectif digne de nom cet été et l’opération remontée pourra commencer.