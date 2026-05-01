Fleury enterre Le Puy, Versailles et Orléans manquent une opportunité

Fleury se libère !

C’est la grosse affaire du soir en National : toujours en course pour la montée en Ligue 2, Fleury-Mérogis a enregistré un neuvième match de rang sans défaite, ce vendredi. Et avec la manière, en plus, en ne faisant qu’une bouchée du Puy-en-Velay (4-0), qui devait gagner pour continuer d’y croire. Manqué, donc, et le Puy découvrira bel et bien la Ligue 3 la saison prochaine. Pour Fleury, actuel troisième, il faudra espérer un faux-pas de Sochaux, samedi, contre Valenciennes. Le meilleur buteur du championnat, Kévin Farade, a encore frappé, et les locaux ont aussi pu compter sur un doublé de Jonathan Rivas pour plier l’affaire dès la mi-temps (3-0).

Toujours en région parisienne, au Camp des Loges en l’occurrence, Versailles a très certainement anéanti ses derniers espoirs de montée avec un triste nul 0-0 face à Orléans, à un petit point derrière, qui restera aussi en troisième division l’année prochaine. Les coéquipiers de Fahd El Khoumisti ont été réduit à dix en seconde période, à la suite de l’exclusion du jeune Kouroufia Kebe, pour ne rien arranger.

À noter également la victoire surprise du Stade Briochin, bon dernier, à Aubagne (1-2). Un succès qui permet à Saint-Brieuc de se relancer totalement dans la course au maintien, puisqu’il n’y a plus que trois points d’écart avec Châteauroux, premier non relégable, à deux journées de la fin.

Le suspense reste entier.

Dijon joue sans gardien, mais garde la tête du National devant Rouen