La descente aux enfers se poursuit pour les féminines d’Orléans

Tout ça pour ça. Sauvée de la relégation grâce à l’intervention des pouvoirs publics en 2024, la section féminine de l’US Orléans va finalement descendre en R1 à l’issue de la saison. Il y a deux ans, le président du club Cyril Courtin annonçait vouloir abandonner l’équipe féminine par manque de moyens. Deux ans plus tard, cette dernière s’apprête à enchaîner une deuxième relégation consécutive.

[FÉMININES] 🐝 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗔𝗬 🆚 CPB Bréquigny Rennes 📅 D3F – Journée 20 ⏰ 15h 🏟 Complexe Sportif de Bréquigny 📍 Rennes#TeamUSO 🟡🔴 #BRUSO pic.twitter.com/zrF1wrLnek — US Orléans (@US_Orleans) March 29, 2026

Après une descente en D3 à l’été 2025, les Orléanaises n’ont remporté qu’un seul match cette saison. Battues ce dimanche par le CPB Bréquigny (1-6), elles comptent désormais seize points de retard sur le premier non-relégable avec cinq matchs à disputer, soit un écart désormais impossible à combler.

Rendez l’argent !

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