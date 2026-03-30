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La descente aux enfers se poursuit pour les féminines d’Orléans

TB
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La descente aux enfers se poursuit pour les féminines d’Orléans

Tout ça pour ça. Sauvée de la relégation grâce à l’intervention des pouvoirs publics en 2024, la section féminine de l’US Orléans va finalement descendre en R1 à l’issue de la saison. Il y a deux ans, le président du club Cyril Courtin annonçait vouloir abandonner l’équipe féminine par manque de moyens. Deux ans plus tard, cette dernière s’apprête à enchaîner une deuxième relégation consécutive.

Après une descente en D3 à l’été 2025, les Orléanaises n’ont remporté qu’un seul match cette saison. Battues ce dimanche par le CPB Bréquigny (1-6), elles comptent désormais seize points de retard sur le premier non-relégable avec cinq matchs à disputer, soit un écart désormais impossible à combler.

Rendez l’argent !

Florent Sanchez : « Si certains pensent que je suis en retard, c’est leur problème »

TB

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