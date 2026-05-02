Häcken remporte la première C3 féminine

Une coupe aux accents nordiques. Ce vendredi, le BK Häcken a décroché le premier titre européen de son histoire, sections masculine et féminine confondues. Et ce sont les filles du club de Göteborg qui sont venues mettre fin à cette longue disette en soulevant la Coupe Europa au détriment de leurs compatriotes de l’Hammarby IF.

Parmi les faits saillants de cette finale disputée sur le mode aller-retour, on notera que tous les buts de Häcken ont été inscrits par une seule femme : l’attaquante suédoise Felicia Schröder. Après avoir permis à son club de l’emporter par la plus petite des marges à l’aller à Stockholm (0-1), Schröder, 19 ans et déjà 104 matchs avec les Jaune et Noir, y est allé de son triplé pour sceller le sort d’un scénario âprement disputé (3-2). Au total, elle compte huit réalisations, ce qui fait d’elle la meilleure marqueuse de cette nouvelle compétition.

🏆 History made! 👏 Congratulations to @bkhackenofcl for winning the first-ever UEFA Women's Europa Cup! 🙌 An impressive two-legged display led by @elenasadiku, who lifts her first UEFA competition trophy! pic.twitter.com/WPxK8yfxts — UEFA (@UEFA) May 1, 2026

Nouveau trophée, nouvelle hype ?

Lancé par l’UEFA au début de la saison 2025-2026 avec bien moins de tintouin que la Conférence Ligue en son temps, la Coupe Europa est l’équivalent d’une C3 féminine qui confirme le développement permanent de la discipline. Autre bizarrerie de son format, en plus de la finale aller-retour, la compétition enchaîne deux tours de qualifications puis une phase à élimination directe qui commence en huitième de finale. Pas de poules intermédiaires donc.

Aucun club français n’y participait et pour cause, la compétition s’adresse d’abord aux clubs des championnats du milieu du classement de l’UEFA. Parmi les 44 participants, on retrouvait donc beaucoup de Tchèque, de Suisse, de Suédois, de Néerlandais et quand même un club allemand, l’Eintracht Francfort, reversé en Coupe Europa après avoir été éliminé du troisième tour de qualification de la C1.

L’autre récompense de Häcken en tant que premier vainqueur du trophée ? Un ticket pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Avantage, si Felicia Schröder et ses potes perdent, elles seront directement reversées dans leur nouveau tournoi préféré.

Une finale de Coupe d’Europe 100% suédoise