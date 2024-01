Le Paris FC tenu en échec par Häcken

BK Häcken 0-0 Paris FC

Des Guêpes qui ne piquent pas.

Le Paris FC repart de Suède avec un point du match nul 0-0 face à Häcken, malgré une partie plutôt dominée par les Parisiennes. Un résultat qui rend compliqué une qualification en quarts de finale, avec la quasi obligation de s’imposer contre Chelsea à Charléty lors de la dernière journée des poules.

Dans une Bravida Arena poussant fort pour son BK Häcken, ce sont les Parisiennes qui entament la rencontre avec le plus de balades dans la surface adverse. Pourtant le premier frisson suédois intervient vingt minutes plus tard, quand Teninsoun Sissoko concède un pénalty sur un ballon pourtant totalement sorti. Heureusement justice sera faite quand Chiamaka Nnadozie s’impose devant Rosa Kafaji (21e). Timides face à Jennifer Falk, les attaquantes du PFC ratent beaucoup, à l’image de Louna Ribadeira (28e et 30e), puis une frappe croisée lointaine de Daphnée Corboz qui n’accroche pas le cadre (32e). De l’autre côté Monica Jusu Bah fait vibrer les supporters jaune et noir en trouvant le poteau (34e). Tentant d’autres combinaisons, Louna Ribadeira la joue en pivot pour Clara Mateo en retrait, mais le tir de la numéro passe au-dessus (39e).

Démarrant la seconde période avec plus d’envie, Julie Dufour déboule enfin dans son couloir gauche et croise (46e). Et démarre le duel franco-suédois qui va animer la fin de rencontre défensive du PFC : Clarissa Larisey vs Chiamaka Nnadozie. La gardienne nigériane remporte chacun de ses face-à-face (51e, 62e et 72e) mais conclut le dernier avec l’oreille en sang après une semelle mal placée de la Canadienne. Héroïque sous ses montants, Nnadozie s’impose aussi devant Jusu Bah (55e) puis sa remplaçante, Aisha Masaka (86e). Les Parisiennes continuent de vendanger : le face-à-face manqué par Gaëtane Thiney (56e), la frappe en deux temps de Clara Mateo qui manque le cadre (57e) avant une reprise de Mathilde Bourdieu qui force Falk à un énorme arrêt (61e). Les entrantes font la différence dans l’impact, mais Kessya Bussy oublie de lever la tête et de servir Bourdieu (80e) sur un contre ou Louise Fleury envoie une reprise puissante… au-dessus (89e). Chiamak Nnadozie va signer un dernier miracle avec un double arrêt devant Rosa Kafaji sur une frappe enroulée puis une reprise de Ruby Grant au second poteau (90e+3).

Ouch! 🤕 Chiamaka Nnadozie gets a knock that needs attending to while doing her job! 💪 Watch LIVE 📺 https://t.co/0lngGW8euT Watch highlights on YouTube 👉 https://t.co/OpupfqBUV3#UWCLonDAZN #NewDealforWomensFootball pic.twitter.com/zEXUGFEw3n — DAZN Football (@DAZNFootball) January 24, 2024

Même avec la tête en sang, on peut donc être lucide.

BK Häcken (4-2-3-1) : Falk – Kosola, Rybrink, Luik, Wijk – Sorensen (Bergman-Lundin, 81e), Curmark – Anvegard, Kafaji, Jusu Bah (Masaka, 81e) – Larisey (Schroder, 81e, Grant, 90e+1). Entraîneur : Mak Lind.

Paris FC (4-3-3) : Nnadozie – Soyer, Sissoko, Ould Hocine, Bogaert – Le Mouël (Ndongala, 87e), Corboz (Korošec, 59e), Thiney – Mateo (Bussy, 69e), Ribadeira (Bourdieu, 59e), Dufour (Fleury, 59e). Entraîneure : Sandrine Soubeyrand.