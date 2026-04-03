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Une finale de Coupe d’Europe 100% suédoise

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Une finale de Coupe d’Europe 100% suédoise

L’histoire s’écrit sous nos yeux. Lancée en début de saison, l’UEFA Women’s Europa Cup, l’équivalent de la Ligue Europa féminine, est proche de rendre son verdict. Ce jeudi, les clubs de Hammarby et Häcken ont décroché leur ticket pour la finale de la première édition, après avoir éliminé respectivement le Sparta Prague et l’Eintracht Francfort, pourtant grand favori au titre.

Une finale en deux matchs

C’est la première fois dans l’histoire des coupes d’Europe (masculine et féminine confondues) que deux équipes suédoises vont s’affronter dans une finale, qui se jouera en aller-retour. Hammarby sera l’hôte du match aller (25 ou 26 avril à la 3Arena de Stockholm), avant de se déplacer une semaine plus tard à Göteborg, ville d’origine du BK Häcken.

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CT

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