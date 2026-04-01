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Ces nations à deux points qui n’ont pas eu la même chance que la Suède

TC
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Ces nations à deux points qui n’ont pas eu la même chance que la Suède

Les deux points les mieux rentabilisés de l’histoire ? Les joueurs de Graham Potter ont fini par décrocher leur ticket pour le Mondial en s’imposant en barrage contre la Pologne (3-2), après n’avoir collecté que deux points lors des éliminatoires mais repêchés par leur bilan en Ligue des nations. Avec un tel total, d’autres nations auraient pu prétendre à une place dans les 48 sélections qualifiées.

Des perdants aux quatre coins du globe

En Europe, la Biélorussie fait aussi bien. Les joueurs de Viktor Goncharenko ont, comme la Suède, glané deux nuls sur les six rencontres de qualification. Dans un groupe composé de l’Écosse, du Danemark et de la Grèce, pas de victoire et quatre buts marqués contre 17 encaissés. Bref, ça aurait pu suffire, mais pour ça, il aurait fallu faire mieux en Ligue des nations.

En Asie, Turkménistan et Hong Kong se sont neutralisés avec deux nuls dans leur affrontement direct, mais sont évidemment restés à quai. Les Hongkongais ont au moins le mérite d’avoir passé un tour préliminaire auparavant. Dans la zone CONCACAF, c’est Aruba qui aurait aimé choper un ticket d’or avec ses nuls contre Sainte-Lucie et la Barbade.

L’Italie et ses 18 points peuvent bien se brosser.

La composition des groupes du Mondial avec celui des Bleus

TC

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