Suède-Pologne, un barrage pour le Mondial sur un air de revanche

C’est au tour de qui de pleurer ce soir ? Le 29 mars 2022, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, les Polonais recevaient les Suédois emmenés en attaque par le jeune Aleksander Isak. Pas encore complètement usé, un certain Zlatan Ibrahimovic avait fait son entrée en jeu à quelques minutes de la fin. Pourtant, les coéquipiers de Robert Lewandowski s’étaient imposés (2-0) pour rejoindre les 31 autres équipes à Doha.

Quelques petits changements

Ce mardi soir, c’est bis repetita. Enfin presque. Bon, quelques petites choses ont changé. Le match aura lieu à la Strawberry Arena à Stockholm, et non pas au Silesian Stadium de Chorzów. Aleksander Isak et Zlatan Ibrahimovic, respectivement blessé et retraité, ont troqué leurs places à l’unique Victor Gyökeres. Le 4-3-3 suédois a disparu au profit d’un 3-4-3 similaire à celui de leurs adversaires du soir. Dans les rangs polonais pas d’énormes surprises, mais un Lewandowski, capitaine, toujours présent pour arracher les cages.

Un duel de numéros 9 purs et durs

21 buts pour Lewy et 18 pour Gyökeres cette saison. Les deux armes offensives s’affrontent dans un duel de pur numéros 9. Précieux dos au jeu, pas avares d’efforts et buveurs de sang devant les cages, les goleadors auront à cœur de faire trembler les filets pour permettre à leurs sélections de rejoindre les États-Unis en juin prochain.

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