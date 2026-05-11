Un joueur breton réanimé par ses coéquipiers

Une histoire qui se finit bien. Alors que la rencontre de D3 d’Ille-et-Vilaine entre Saint-Sulpice-la-Forêt 3 et l’Olympique Club Cesson 4 avait débuté depuis près de 30 minutes, un joueur de l’équipe locale s’est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Si l’issue tragique a pu être évitée, c’est avant tout grâce aux coéquipiers du joueur de 27 ans qui ont réussi à lui prodiguer les premiers secours.

Dix minutes pour tout changer

Une intervention décisive comme l’a rapporté David Le Bellec, dirigeant du club de Saint-Sulpice-la-Forêt et joueur en équipe senior, présent au bord du terrain lorsque le joueur s’est effondré, à Ici Armorique. « J’ai vu que des personnes appelaient déjà les secours, donc je me suis dirigé vers le joueur, a-t-il expliqué. On l’a mis sur le dos et on lui a fait un massage cardiaque jusqu’au branchement du défibrillateur qui nous a bien aidés. Il a choqué une fois et après on a recommencé le massage cardiaque et après son cœur et sa respiration sont repartis et les secours sont arrivés. » Après dix minutes d’angoisse, le joueur a finalement repris connaissance et a été transporté, en urgence absolue, au centre hospitalier Pontchaillou de Rennes selon Ouest France.

D’où l’importance de connaître les gestes de premiers secours.

Quel surnom pour cette équipe d'Arsenal ?