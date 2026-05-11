S’abonner au mag
  • France

Un joueur breton réanimé par ses coéquipiers

LB
1 Réaction
Un joueur breton réanimé par ses coéquipiers

Une histoire qui se finit bien. Alors que la rencontre de D3 d’Ille-et-Vilaine entre Saint-Sulpice-la-Forêt 3 et l’Olympique Club Cesson 4 avait débuté depuis près de 30 minutes, un joueur de l’équipe locale s’est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Si l’issue tragique a pu être évitée, c’est avant tout grâce aux coéquipiers du joueur de 27 ans qui ont réussi à lui prodiguer les premiers secours.

Dix minutes pour tout changer

Une intervention décisive comme l’a rapporté David Le Bellec, dirigeant du club de Saint-Sulpice-la-Forêt et joueur en équipe senior, présent au bord du terrain lorsque le joueur s’est effondré, à Ici Armorique. « J’ai vu que des personnes appelaient déjà les secours, donc je me suis dirigé vers le joueur, a-t-il expliqué. On l’a mis sur le dos et on lui a fait un massage cardiaque jusqu’au branchement du défibrillateur qui nous a bien aidés. Il a choqué une fois et après on a recommencé le massage cardiaque et après son cœur et sa respiration sont repartis et les secours sont arrivés. » Après dix minutes d’angoisse, le joueur a finalement repris connaissance et a été transporté, en urgence absolue, au centre hospitalier Pontchaillou de Rennes selon Ouest France.

D’où l’importance de connaître les gestes de premiers secours.

Quel surnom pour cette équipe d'Arsenal ?

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.